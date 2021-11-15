Поставщики столкнулись с проблемами при выводе на рынок нового вина и пива в России

Москва, 15 ноября. Из-за новых правил ЕГАИС ряд производителей и импортеров алкоголя в предновогодний сезон столкнулись со сложностями при вводе части продукции на рынок, сообщили в Ассоциации производителей пива.

Чтобы начать продажу новой продукции или изменить документы уже находящихся в обороте товаров с 1 ноября производители и импортеры алкоголя должны использовать систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или программу «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС. Раньше сведения и документы подавали в размещенный на сайте Росалкогольрегулирования Федеральный реестр алкогольной продукции.

О сложностях в работе с системами подачи уведомлений сообщил РБК исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. В AB InBev Efes изданию сообщили, что работавший ранее сервис подачи уведомлений уже отключен, но ни у одного из предложенных вариантов стабильная работа пока не обеспечена. Директор по корпоративным отношениям Heineken Алексей Воробьев отметил, что система «Универсальный транспортный модуль» ЕГАИС введена с ограниченным функционалом.

Представитель Росалкогольрегулирования сообщил агентству, что система ЕГАИС работает. Но на стороне участников рынка в учетных программах наблюдается «рост ошибок в подготовке уведомлений о начале оборота продукции». Служба выпустила разъяснения по заполнению уведомлений. В Росалкогольрегулировании отметили, что готовы по каждому конкретному случаю оказывать консультативную поддержку.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с 1 ноября производители алкоголя без добавления этилового спирта должны будут предоставлять расчет производственной мощности основного технологического оборудования. Контроль будет вести Росалкогольрегулирование. Требование не распространится на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.