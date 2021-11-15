Власти России намерены ввести QR-коды по всей стране с 1 февраля 2022 года

Москва, 15 ноября. Регионы России ужесточат карантинные меры, направленные на сдерживание распространения COVID-19 в стране. Введение обязательных QR-кодов для посещения общественных мест планируется 1 февраля следующего года.

При этом ограничения вводятся постепенно, в переходном порядке. Как сообщили в правительстве, региональные власти сами определяют перечень объектов, посещение которых возможно только с наличием QR-кода о вакцинации от COVID-19, либо перенесенном заболевании. Им предстоит принять однозначные и четкие правила, сообщила «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.

«Рассчитываем, что нам удастся достигнуть коллективного иммунитета от СOVID в 80% до лета», — высказалась замглавы правительства.

Согласно данным портала «Стопкоронавирус», на данный момент полный цикл вакцинации против коронавируса в России прошли порядка 58 миллионов человек, а коллективный иммунитет в стране составляет 49%. Регионы продолжат и дальше постепенно вводить ограничительные меры, а также стимулировать граждан прививаться от COVID-19.

Инициативу введения QR-кодов для «принуждения к вакцинации» также оценил телеведущий и доктор Александр Мясников. По его словам, эта мера является необходимостью, поскольку некоторым людям опасно оставаться непривитыми.