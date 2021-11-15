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Закон о серых сим-картах грозит отключением половине корпоративных пользователей
Общество
Закон о серых сим-картах грозит отключением половине корпоративных пользователей
pixabay.com/PD

Москва, 15 ноября. Больше половины корпоративных мобильных номеров могут быть отключены от услуг связи после 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах, считают операторы связи.

Всего, по оценке аналитиков, в России сейчас действует около 32 миллионов корпоративных сим-карт. Больше других может пострадать малый и средний бизнес, который пока не осознает риски отключения, считают эксперты. Операторы же могут лишиться части прибыли, передает «Коммерсант».

Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг уже с 1 декабря.

Недавно россиян предупредили, что мошенники часто перевыпускают sim-карты по доверенности со справкой о потере паспорта. Чтобы обезопасить себя, пользователь может запретить перевыпуск sim-карты по доверенности. Это даст время для противодействия мошенникам.

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