Полиция задержала подозреваемых во взрыве машины у больницы в Ливерпуле

Ливерпуль, 15 ноября. Три человека были задержаны по подозрению во взрыве машины в английском городе Ливерпуль, Информацию об этом сообщило контртеррористическое подразделение полиции.

Полицейские в Мерсисайде задержали мужчин в возрасте 29, 26 и 21 лет, говорится в сообщении полиции в Twitter. Ранее в воскресенье стало известно о взрыве автомобиля около здания женской больницы в Ливерпуле.

«Контртеррористическое подразделение полиции по Северо-Западу продолжает тесно сотрудничать с коллегами из полиции Мерсисайда, по мере того, как безотлагательно продолжается наше расследование», — сообщает полиция.

В результате взрыва один человек погиб и один получил ранения. По данным правоохранителей, к зданию подъехало такси, после чего последовал взрыв. В настоящее время ведется расследование.

Ранее стало известно, что один человек погиб после взрыва газопровода в мексиканском штате Пуэбла. В результате происшествия еще 11 человек пострадали.