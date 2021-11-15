Росстат сообщил об отличных предварительных итогах переписи населения

Москва, 15 ноября. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения уже подсчитаны. Об этом рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Перепись населения в России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Она состоялась как в традиционном варианте, с поквартирным обходом, так и онлайн из-за пандемии коронавируса.

«По предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100%», — рассказал Смелов.

По его словам, такие внушительные цифры складываются из оценки численности населения России по данным прошлой переписи, а также оперативной информации некоторых веломест. Полученные данные содержат много погрешностей и будут «вычищаться». К концу января появятся первые точные предварительные результаты, пояснил замглавы росстата в интервью «Коммерсанту».

Ранее руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев рассказал, что Всероссийскую перепись населения уже прошли 100% жителей Чеченской Республики.