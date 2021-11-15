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Росстат сообщил об отличных предварительных итогах переписи населения
Общество
Росстат сообщил об отличных предварительных итогах переписи населения
Правительство Архангельской области

Москва, 15 ноября. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения уже подсчитаны. Об этом рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Перепись населения в России проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Она состоялась как в традиционном варианте, с поквартирным обходом, так и онлайн из-за пандемии коронавируса.

«По предварительным подсчетам, на воскресенье число переписавшихся составило больше 100%», — рассказал Смелов.

По его словам, такие внушительные цифры складываются из оценки численности населения России по данным прошлой переписи, а также оперативной информации некоторых веломест. Полученные данные содержат много погрешностей и будут «вычищаться». К концу января появятся первые точные предварительные результаты, пояснил замглавы росстата в интервью «Коммерсанту».

Ранее руководитель Чеченстата Рамзан Дигаев рассказал, что Всероссийскую перепись населения уже прошли 100% жителей Чеченской Республики.

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