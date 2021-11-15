Дефицит магния может привести к новому кризису на мировом авторынке

Москва, 15 ноября. Мировому авторынку грозит новый кризис. Помимо нехватки микрочипов, в отрасли возник дефицит магния.

В Китае из-за проблем с энергетикой сильно сократилась добыча и переработка магния. Этот металл необходим для алюминиевых сплавов, которые применяются при производстве машин.

Такая ситуация в первую очередь связана с новыми экологическими требованиями. Сокращение потребления электроэнергии в Китае вызвано необходимостью соответствовать нужным показателям, передают «Известия».

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) и 11 других промышленных торговых ассоциаций в конце октября заявили о грядущей нехватке магния. В бизнесе отмечают, что к концу ноября это повлечет за собой дефицит производства, закрытие предприятий и потерю рабочих мест в Европе.

Ранее сообщалось, что количество моделей на российском авторынке за семь лет уменьшилось на треть. Семь лет назад дистрибуторы продавали в России 442 модели автомобилей, в текущем году показатель сократился до 299 моделей. Больше всего пострадали американские и японские марки. Первых за семь лет осталось всего 14 моделей –65%, вторых — 54 (–43%).