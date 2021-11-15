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Универсальный тягач создали в России для доставки боеприпасов С-500 и «Искандеров»
Армия
Универсальный тягач создали в России для доставки боеприпасов С-500 и «Искандеров»
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 ноября. В России создали универсальные тягачи-вездеходы для доставки тяжелых дальнобойных ракет, техника поможет пополнять боекомплекты комплексов С-500, «Искандер» и «Торнадо», сообщили в Минобороны.

Вездеходы разработаны в рамках ОКР «Такелажник», сообщает со ссылкой на источник в Минобороны газета «Известия». Транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) прошли государственные испытания, их уже заказало военное ведомство.

Тягачи могут привозить на боевые позиции боеприпасы весом в несколько тонн. Машины отличаются повышенной проходимостью, они способны с максимальной загрузкой совершать скоростные марши по шоссе и преодолевать любое бездорожье. Новые ТЗМ имеют частичное бронирование и оснащены устройством для перегрузки боеприпасов.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Минобороны России может заказать несколько сотен беспилотников-камикадзе с возможностью запуска с надводных носителей для охраны морских границ страны. Речь может идти об отечественных ударных беспилотниках КУБ-БЛА разработки ZALA Aero (входит в концерн «Калашников»).

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вооружение военная техника тзм
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