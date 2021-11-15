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Вакцинацию от COVID-19 могут ввести в календарь прививок до конца года

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 00:18
Общество
Вакцинацию от COVID-19 могут ввести в календарь прививок до конца года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 ноября. Законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок может быть рассмотрен в Госдуме до конца года. Об этом сообщили в комитете по охране здоровья.

Комитет по охране здоровья уже включил законопроект «О внесении изменения в ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» о вакцинации против COVID-19 в свой план работы.

«Думаю, что в ближайшее время мы его рассмотрим. Главная цель, которую он преследует, — определить порядок финансирования вакцинации», — рассказал первый зампред Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Во фракциях с осторожностью относятся к данному законопроекту. При этом отмечается, что в нормах необходимо установить запрет на увольнение работодателями невакцинированных. По мнению экспертов, скорей всего такая инициатива будет принята, передают «Известия».

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что у россиян будет достаточно времени для вакцинации. Переходный период продлится до 1 февраля 2022 года.

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