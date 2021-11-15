Правительство России отказало туротрасли в снижении НДС

Москва, 15 ноября. Туристические операторы вряд ли получат снижение НДС в два раза, до 10%. К нецелесообразности такого решение власти пришли по результатам исполнения поручения главы российского государства Владимира Путина.

В Кабмине подготовили соответствующий доклад для президента России, проект которого есть в распоряжении издания «Известия». Уменьшение НДС для туротрасли стало бы причиной потерь федерального бюджета больше 37 млрд в гол и было бы прецедентом для остальных отраслей, сказано в докладе.

Ростуризм предлагал и более радикальные инициативы. Ведомство призывало снизить сбор до семи процентов. Отраслевые компании и отельный бизнес также предлагали облегчить налоговую нагрузку для туризма. Они ссылались на малую рентабельность туротрасли и низкую привлекательность для инвесторов.

Минстрой недавно представил проект госпрограммы «Развитие туризма». Этот документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.