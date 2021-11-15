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ЦБ спрогнозировал уменьшение числа отказов в проведении банковских операций
Технологии
ЦБ спрогнозировал уменьшение числа отказов в проведении банковских операций
Global Look Press  /  Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Москва, 15 ноября. Запуск «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента» позволит банкам сконцентрировать свое внимание на операциях высокого уровня риска и отказаться от многих «перестраховочных» запросов к клиентам.

Сейчас каждый банк самостоятельно анализирует клиентов, тогда как платформа ЗСК будет предоставлять консолидированную Центробанком информацию, информируют «Известия». Банк России в декабре 2021 года планирует начать пилотное тестирование проекта. В нем примут участие 40 банков, среди них ― «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк и другие.

Пилотирование продлится до марта 2022 года. Однако на первом этапе работы платформы «Знай своего клиента» возможны массовые ошибочные блокировки, предупредил член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков.

Недавно опрос показал, что большинство россиян занимаются благотворительной деятельностью. Об этом рассказали специалисты банка «Открытие».

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