Депутат ГД Куринный назвал условия для отмены QR-кодов в России

Москва, 15 ноября. Российское правительство и оперштаб по борьбе с коронавирусом для отмены QR-кодов должны определиться с показателями заболеваемости.

QR-коды должны вводиться для купирования критического состояния при угрозе перегрузки медицинской инфраструктуры. Об этом заявил кандидат медицинских наук, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, передает URA.RU.

«По-моему мнению, они должны вводиться исключительно для купирования критического состояния в части угрозы перегрузки медицинской инфраструктуры. Действовать очень короткое время, после этого отменяться. Какие-то конкретные показатели должны установить правительство и оперативный штаб», — сказал он.

Куринный назвал это единственными условиями, по которым должны действовать QR-коды. Для профилактики и усиления приверженности вакцинации они не годятся, заявил парламентарий.

Ранее в РЖД выразили готовность проверять QR-коды в поездах. Проверка будет проходить онлайн, рассказал RT заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Также телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, что приветствует введение QR-кодов «как меру принуждения к вакцинации», которая уже имеет место на Западе. Медицинской составляющей в QR кодах мало, но мера принуждения действенная, отметил он.