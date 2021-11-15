Блинкен выразил поддержку Польше на фоне миграционного кризиса

Вашингтон, 15 ноября. Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил Варшаве поддержку в связи с миграционным кризисом.

Блинкен заявил об этом в беседе с польским коллегой Збигневом Рау. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Госсекретарь Блинкен подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом (президента Белоруссии Александра. — Прим. ФАН) Лукашенко уязвимых мигрантов», — заявил он.

Представитель Госдепа США также поблагодарил Варшаву за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. Прайс добавил, что Вашингтон и Варшава едины в том, чтобы заставлять Москву платить за якобы «военную агрессию», передает RT.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал желание ряда стран поставить стены на границе с Белоруссией для решения миграционного кризиса. Власти Польши, Литвы и Латвии потребовали от ЕС финансирования строительства стены на границе с Белоруссией, чтобы справиться с кризисом.