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Рейтинг игры GTA The Trilogy на ресурсе Metacritic опустился до 0,6 балла

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 23:58
Технологии
Рейтинг игры GTA The Trilogy на ресурсе Metacritic опустился до 0,6 балла
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Вашингтон, 14 ноября. Недовольные поклонники серии игр Grand Theft Auto раскритиковали сборник GTA The Trilogy на сайте Metacritic. Больше двух тысяч пользователей поставили свои оценки для пк-версии трилогии. Общая сумма составила 0,6 балла.

Оценки трилогии для других платформ также очень низкие. Многие пользователи не ограничились низкими баллами и оставили гневные комментарии на странице сборника. Игроки жалуются на «ужасную» оптимизацию и испорченную атмосферу игры. По словам геймеров, им также не нравятся новые «мультяшные» лица персонажей.

Игровую сессию к тому же портят баги и вылеты сборника. Пользователи заявили, что это полный провал для студии Rockstar, которая просит заплатить 60 долларов за эту трилогию. Геймеры отметили, что их разочаровало отношение компании к поклонникам серии. Игроки также посоветовали не приобретать этот сборник.

Больше 60% жителей России ранее высказались за ограничение времени на видеоигры для детей. Такой вывод следует из опроса GeekBrains, сообщает RT.

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