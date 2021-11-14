Рейтинг игры GTA The Trilogy на ресурсе Metacritic опустился до 0,6 балла

Вашингтон, 14 ноября. Недовольные поклонники серии игр Grand Theft Auto раскритиковали сборник GTA The Trilogy на сайте Metacritic. Больше двух тысяч пользователей поставили свои оценки для пк-версии трилогии. Общая сумма составила 0,6 балла.

Оценки трилогии для других платформ также очень низкие. Многие пользователи не ограничились низкими баллами и оставили гневные комментарии на странице сборника. Игроки жалуются на «ужасную» оптимизацию и испорченную атмосферу игры. По словам геймеров, им также не нравятся новые «мультяшные» лица персонажей.

Игровую сессию к тому же портят баги и вылеты сборника. Пользователи заявили, что это полный провал для студии Rockstar, которая просит заплатить 60 долларов за эту трилогию. Геймеры отметили, что их разочаровало отношение компании к поклонникам серии. Игроки также посоветовали не приобретать этот сборник.

Больше 60% жителей России ранее высказались за ограничение времени на видеоигры для детей. Такой вывод следует из опроса GeekBrains, сообщает RT.