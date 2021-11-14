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Посетительница зоопарка бросала деньги и цветы в вольер ко львам
Общество
Посетительница зоопарка бросала деньги и цветы в вольер ко львам
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нью-Йорк, 14 ноября. Жительницу Нью-Йорка Майю Отри обвиняют в незаконном проникновении на территорию зоопарка, где она бросала деньгами в львов.

Городская полиция обратилась за помощью к общественности, чтобы найти подозреваемую. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В Сети появилось видео с мобильного телефона, на котором видно, как женщина в красном платье и леопардовой шалью стоит через ров от льва, разговаривает с ним. При этом она держит розы и бросает деньги в животное.

«Эта ситуация связана с одним человеком, который преследует наших львов, не заботясь о своей безопасности или безопасности наших сотрудников и гостей, а также не заботясь о благополучии львов. Зоопарк Бронкса придерживается политики нулевой терпимости в подобных вопросах и будет настойчиво добиваться судебного преследования этого человека и любого, кто нарушает правила безопасности в парке», — говорится в заявлении зоопарка.

Источник отметил, что это уже второй подобный случай. Два года назад Майя Отри уже привлекалась к ответственности по тому же обвинению. При этом в зал суда она пришла в полицейской футболке. Она кричала «шалом» и восклицала о своей преданности Аллаху и Иегове.

Ранее стало известно, что суд в США запросил четыре года тюрьмы Джейкобу Энтони Чансли, участвовавшему в штурме Капитолия в меховой шапке. По информации телеканала CNN, подобный вердикт способствует предотвращению повторения противоправных действий, совершенных 6 января.

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