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Пожарные ликвидировали возгорание на НЛМК в Липецке за 15 минут

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 23:36
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание на НЛМК в Липецке за 15 минут
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ по Вологодской области

Липецк, 14 ноября. Возгорание, которое возникло из-за хлопка на складе угля на территории Новолипецкого металлургического комбината, пожарные ликвидировали в течение 15 минут.

Взрыв в цехе металлургического комбината в Липецке случился вечером 14 ноября. Из-за этого была обрушена кровля по всему периметру. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.

«По прибытию подразделений возгорания обнаружено не было. По итогам происшествия одного человека спасли. Поисково-спасательные работы завершены», — соббщил собеседник агентства.

По информации сотрудника экстренных служб, один работник пострадал в результате происшествия. Его достали из-под завалов и доставили в больницу. При этом технологический процесс компании не нарушен.

Недавно стало известно, что площадь обрушенной кровли составляла примерно две тысячи квадратных метров. Соответствующей информацией поделился информатор ФАН в экстренных службах.

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