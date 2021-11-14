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Клиенты начали получать электромобили Tesla без портов USB для зарядки
Общество
Клиенты начали получать электромобили Tesla без портов USB для зарядки
tesla.com  /  Tesla

Пало-Альто, 14 ноября. Новые модели электрокаров Tesla остались без USB-портов для зарядки в салоне. На это жалуются новые покупатели Tesla Model Y и Model 3 американской сборки.

Так, клиенты стали получать Model 3 и Model Y без портов USB Type-C на центральной консоли, которые обычно используют для зарядки гаджетов. Также у некоторых электрокаров убрали дополнительные порты на заднем ряду.

Tesla не посчитала нужным проинформировать покупателей об отсутствии некоторых опций в новых моделях. Иногда клиенту могут позвонить, но никаких письменных рассылок нет. Особо настойчивые добиваются от производителя доустановки неполученных деталей. Кроме этого, в период дефицита комплектующих, разработчики Tesla отказались от другой функции — регулировка поясничного подпора.

Ранее российский экономический специалист telegram-канала Proeconomics сообщил, что Tesla может уступить немецким электрокарам к 2025 году.

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