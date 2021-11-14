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Военные учения на границе с Россией и Белоруссией начались в Латвии
Армия
Военные учения на границе с Россией и Белоруссией начались в Латвии
Федеральное агентство новостей  /  Карен Маркарян

Рига, 14 ноября. Учения с участием 3 тысяч военных ополченцев начались в Латгалии, латвийском регионе, граничащим с Россией и Белоруссией.

В учениях The Decisive Point принимают участие около 3 тысяч земессаргов. Об этом рассказал министр обороны Латвии Артис Пабрикс журналистам.

«Я попросил объявить о начале военных учений в Латгалии, чтобы и наши белорусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так», — заявил он.

Учения будут длиться до 12 декабря, рассказала представитель Национальных вооруженных сил Латвии Сандра Брале. Целью учений является проверка совместного сотрудничества, структур команд, логистики, мобильности и процедур принятия решений.

Ранее корабли ВМС США провели совместные учения с Украиной, Румынией и Турцией. Военные корабли заходили в порт Констанца (Румыния), передает RT.

Также 7 ноября на юго-востоке Ирана стартовали крупномасштабные военные учения. Мероприятие проходит на обширных территориях в южной части страны в присутствии экспертов из генерального штаба и оперативного командования «Хатем аль-Анбия».

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