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Два человека могут оставаться под завалами после взрыва в НЛМК в Липецке
Происшествия
Два человека могут оставаться под завалами после взрыва в НЛМК в Липецке
mchs.gov.ru  /  Пресс-служба МЧС РФ

Липецк, 14 ноября. Под завалами после взрыва на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) могут находиться два человека, заявили в экстренных службах.

О возможном нахождении людей под завалами со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС. В пресс-службе МЧС России агентству подтвердили, что под завалами могут оставаться люди. Однако в ведомстве не уточнили их количество.

Ранее сообщалось, что на территории Новолипецкого металлургического комбината произошел взрыв, что привело к частичному обрушению стен здания и воспламенению кровли. Прибывшие сотрудники МЧС локализовали огонь на площади 40 кв. м. С возгоранием вскоре справились. Спустя несколько часов был зафиксирован второй взрыв.

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