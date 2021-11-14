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Одного пострадавшего извлекли из завалов на заводе НЛМК в Липецке

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 23:11
Происшествия
Одного пострадавшего извлекли из завалов на заводе НЛМК в Липецке
ГУ МЧС России по Вологодской области

Липецк, 14 ноября. Спасатели МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте взрыва и пожара в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината, один человек уже извлечен из завалов.

Пострадавшего передали в руки врачей, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 30 человек и 9 единиц техники, сообщили в МЧС региона Федеральному агентству новостей.

Вечером на складе коксохимического цеха прогремел взрыв, в результате чего обрушилась кровля на площади 2000 тысяч квадратных метров. Есть предварительные данные о травмах работницы завода, однако еще нет данных о степени и тяжести повреждений. Очевидцы уже опубликовали в интернете видеозапись с места пожара, на месте сейчас работают экстренные службы.

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взрыв пожар завод
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