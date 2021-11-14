Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 23:11
23:03
Происшествия
Около 2 тыс. квадратных метров кровли обрушилось на заводе НЛМК в Липецке
22:56
Происшествия
Кадры взрыва в одном из цехов липецкого завода НЛМК опубликовали в Сети
22:56
Общество
Мясников поддержал введение QR-кодов для стимула к вакцинации
22:55
Общество
Главврач тюремной больницы Элефтерова сообщила об улучшении состояния Саакашвили
22:36
Происшествия
МЧС не подтвердило информацию о пострадавшем на заводе НЛМК в Липецке
22:35
Политика
Киев может ввести режим ЧП в приграничных с Белоруссией регионах
22:28
Политика
Сенатор Джабаров указал на цинизм упреков в адрес России из-за кризиса с беженцами
22:11
Происшествия
Взрыв газа прогремел в одном из цехов завода НЛМК в Липецке
22:04
Происшествия
Тела двух 8-летних мальчиков извлекли из реки под Челябинской областью
21:56
Общество
Жители Лондона почтили память погибших во Второй мировой войне советских солдат
Все новости

Около 2 тыс. квадратных метров кровли обрушилось на заводе НЛМК в Липецке

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 23:04
Происшествия
Около 2 тыс. квадратных метров кровли обрушилось на заводе НЛМК в Липецке
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Липецк, 14 ноября. Пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината продолжается. Сейчас площадь обрушения кровли около 2000 квадратных метров, сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Есть предварительные данные о травмах работницы завода, однако еще нет данных о степени и тяжести повреждений. Кроме того, источник ТАСС сообщил, что два человека могут находиться под завалами.

Недавно на заводе прогремел хлопок газа. МЧС подтвердило получение сообщения о пожаре, на месте уже работают специалисты экстренных служб. Очевидцы уже опубликовали видеозапись с места происшествия. Это не первый подобный случай — хлопок произошел на предприятии в августе 2021 года. Тогда никто не пострадал и обошлось без жертв, на месте работали сразу несколько экстренных служб.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Около 2 тыс. квадратных метров кровли обрушилось на заводе НЛМК в Липецке
взрыв завод травмы
Комментировать