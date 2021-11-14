Около 2 тыс. квадратных метров кровли обрушилось на заводе НЛМК в Липецке

Липецк, 14 ноября. Пожар в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината продолжается. Сейчас площадь обрушения кровли около 2000 квадратных метров, сообщил ФАН источник в экстренных службах.

Есть предварительные данные о травмах работницы завода, однако еще нет данных о степени и тяжести повреждений. Кроме того, источник ТАСС сообщил, что два человека могут находиться под завалами.

Недавно на заводе прогремел хлопок газа. МЧС подтвердило получение сообщения о пожаре, на месте уже работают специалисты экстренных служб. Очевидцы уже опубликовали видеозапись с места происшествия. Это не первый подобный случай — хлопок произошел на предприятии в августе 2021 года. Тогда никто не пострадал и обошлось без жертв, на месте работали сразу несколько экстренных служб.