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Кадры взрыва в одном из цехов липецкого завода НЛМК опубликовали в Сети
Происшествия
Кадры взрыва в одном из цехов липецкого завода НЛМК опубликовали в Сети
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Липецк, 14 ноября. Взрыв газа произошел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия.

Известно, что в результате инцидента кровля цеха на площади свыше 2000 тысяч квадратных метров была обрушена. Один человек пострадал во время происшествия.

На данный момент представители спецслужб информацию о взрыве не подтвердили. Они сообщили, что на место происшествия была направлены пожарные, которые проведут «проверку вызова на пожар». Других подробностей собеседник телеканала не сообщил.

Помимо этого, сотрудники МЧС пока что не подтвердили информацию о пострадавшем в результате взрыва. Они уточняют сведения о хлопке газа, а также о возможных жертвах и раненных в результате происшествия.

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