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Мясников поддержал введение QR-кодов для стимула к вакцинации
Общество
Мясников поддержал введение QR-кодов для стимула к вакцинации
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 14 ноября. Телеведущий и врач Александр Мясников объяснил, что приветствует введение QR-кодов «как меру принуждения к вакцинации», которая уже имеет место на Западе.

Медицинской составляющей в QR кодах мало, но мера принуждения действенная. А принуждать и призывать необходимо, потому что есть множество людей, которым не делать прививку опаснее, чем делать ее.

В частности, речь идет о пожилых людях. А также хронических больных, пациентам с диабетом, ожирением, онкологией, сердечной недостаточностью, гипертонией и так далее.

«Вот для этой категории лиц я бы вакцинацию от COVID сделал бы обязательной», — отметил специалист.

А вот вакцинацию детей и подростков нужно осуществлять с осторожностью, заключил врач. Также он напомнил, что онемение и покалывание в конечностях свидетельствует о наличии серьезных заболеваний, таких как артрит и сахарный диабет. Кроме того, онемение возникает в результате пережатия нерва.

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вакцинация qr-код Александр Мясников
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