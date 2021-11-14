Главврач тюремной больницы Элефтерова сообщила об улучшении состояния Саакашвили

Тбилиси, 14 ноября. Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили стал чувствовать себя хорошо после лечения в больнице.

Саакашвили проходит лечение с 8 ноября 2021 года. Об этом рассказала главный врач тюремной больницы Манана Элефтерова, передает пресс-служба специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

«Он находится под пристальным медицинским наблюдением. Проводятся все необходимые лабораторные исследования, он получает все назначенные медикаменты. Его жизни опасность не угрожает», — заявила Элефтерова.

Ранее личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что состояние бывшего президента Грузии ухудшается. По словам Кипшидзе, Саакашвили не мог встать с постели из-за сильной слабости, передает RT.

Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку 11 ноября. Юрист Саакашвили подчеркнул, что заключенный политик решил учесть призывы Европейского суда по правам человека. По словам адвоката, именно поэтому бывший президент Грузии прекратил голодать.