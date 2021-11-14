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МЧС не подтвердило информацию о пострадавшем на заводе НЛМК в Липецке

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 22:36
Происшествия
МЧС не подтвердило информацию о пострадавшем на заводе НЛМК в Липецке
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Липецк, 14 ноября. МЧС сообщило, что специалисты получили сообщение о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината и уже отправили специалистов на место происшествия.

Однако информацию об одном пострадавшем в результате взрыва пока что не подтвердили. Информация по хлопку газа пока что уточняется, как и возможных жертвах и раненных.

Накануне стало известно, что в одном из цехов завода прогремел взрыв газа, в результате чего рухнула кровля на площади 2000 тысяч квадратных метров. Источник сообщил телеканалу РЕН ТВ, что один человек получил травмы. Представитель экстренных служб не подтвердил также информацию о взрыве, но рассказал, что на место происшествия уже направлены пожарные.

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