МЧС не подтвердило информацию о пострадавшем на заводе НЛМК в Липецке

Липецк, 14 ноября. МЧС сообщило, что специалисты получили сообщение о пожаре в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината и уже отправили специалистов на место происшествия.

Однако информацию об одном пострадавшем в результате взрыва пока что не подтвердили. Информация по хлопку газа пока что уточняется, как и возможных жертвах и раненных.

Накануне стало известно, что в одном из цехов завода прогремел взрыв газа, в результате чего рухнула кровля на площади 2000 тысяч квадратных метров. Источник сообщил телеканалу РЕН ТВ, что один человек получил травмы. Представитель экстренных служб не подтвердил также информацию о взрыве, но рассказал, что на место происшествия уже направлены пожарные.