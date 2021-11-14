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Киев может ввести режим ЧП в приграничных с Белоруссией регионах

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 22:35
Политика
Киев может ввести режим ЧП в приграничных с Белоруссией регионах
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 14 ноября. Украина может ввести режим чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией регионах, если обстановка на границе обострится. Соответствующее заявление сделал глава МВД Украины Денис Монастырский.

Совещание об обстановке на границе состоялось в украинском Луцке. В нем участвовали министры и главы областных администраций, а также литовские и польские послы. Недавно глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что кризис беженцев на границе Польши и Белоруссии не окажет влияния на возможность въезда белорусских граждан на территорию Украины.

Монастырский во время брифинга сообщил, что были проработаны разные сценарии этих действий, в частности, введение чрезвычайного положения в этих приграничных регионах. По словам главы МВД, к охране границы с Белоруссией не собираются привлекать военнослужащих с востока и юга Украины.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ранее также сообщил, что украинское правительство готовится к разным сценариям кризиса беженцев на границе Белоруссии и Польши. Материал об этом опубликовал RT.

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украина беженцы мигранты белоруссия кризис монастырский
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