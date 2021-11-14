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Сенатор Джабаров указал на цинизм упреков в адрес России из-за кризиса с беженцами
Политика
Сенатор Джабаров указал на цинизм упреков в адрес России из-за кризиса с беженцами
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 14 ноября. Обвинения Великобритании в адрес России из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе шокируют степенью политического цинизма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Вашингтон и Лондон по сути обманули всех, обвинив Ирак в создании и накоплении химического оружия, напомнил Джабаров. После этого упреки, что Москва якобы должна была «надавить» на Минск, звучат парадоксально.

«Масштаб политического и нравственного цинизма британских политиков поражает», — отметил политик.

Он подчеркнул, что войска США, Великобритании, Польши вторглись в 2003 году в Ирак, уничтожали мирных жителей, разрушали их дома, грабили недра. Однако британцы быстро забыли об этом, как и о том, что британский лидер Тони Блэр в 2003 году «лгал своему парламенту о якобы имеющихся у Багдада огромных запасах химического оружия», резюмировал сенатор.

Ранее он также сообщил, что если Европейский союз решит ввести санкции против руководства или всей компании «Аэрофлот», Москва может полностью закрыть небо для западных перевозчиков.

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беженцы мигранты кризис
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