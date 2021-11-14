Взрыв газа прогремел в одном из цехов завода НЛМК в Липецке

Липецк, 14 ноября. В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината случился взрыв газа, в результате чего обрушилась кровля на площади 2000 тысяч квадратных метров.

Известно пока что об одном пострадавшем. О нем сообщил источник РЕН ТВ, располагающий сведениями по поводу случившегося.

Представитель экстренных служб не подтвердил информацию о взрыве, но рассказал, что на место происшествия уже направлены пожарные, будет проводиться «проверка вызова на пожар». Информировать подробнее собеседник телеканала не стал.

Похожий случай уже произошел на заводе в конце лета. Тогда никто не пострадал и обошлось без погибших, но из-за мощного хлопка загорелась кровля на кислородно-распределительном пункте, также произошло обрушение одной из стен. Огонь оперативно потушили силами сотрудников нескольких экстренных служб.