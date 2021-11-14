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Тела двух 8-летних мальчиков извлекли из реки под Челябинской областью

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 22:04
Происшествия
Тела двух 8-летних мальчиков извлекли из реки под Челябинской областью
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Челябинск, 14 ноября. Спасатели достали из реки тела двух 8-летних мальчиков, которые упали под воду во время прогулки по реке с неокрепшим льдом. Об этом ФАН сообщили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.

При осмотре тел криминалистами признаков насильственной смерти обнаружено не было. По факту нахождения двух тел, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области была начата доследственная проверка.

По представительным данным правоохранителей, два мальчика остались без присмотра взрослых и пошли гулять по реке Сынтансы около поселка Бреды, в результате чего неокрепший лед сломался и дети провалились под воду. В настоящее время правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия.

Личности погибших устанавливаются. Для оказания психологической помощи родственникам мальчиков к месту трагедии был направлен психолог Карталинского пожарно-спасательного гарнизона.

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