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Общество
Жители Лондона почтили память погибших во Второй мировой войне советских солдат
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Жители Лондона почтили память погибших во Второй мировой войне советских солдат
Общество
Жители Лондона почтили память погибших во Второй мировой войне советских солдат
pixabay.com  /  quicksandala

Лондон, 14 ноября. Британцы почтили советских воинов в Лондоне, возложив венки к мемориалу погибшим во время Второй мировой войны.

Советник-посланник российского посольства в Лондоне Иван Володин высоко оценил мероприятие, назвав его «очень приятным», так как в Великобритании чтят память погибших советских солдат, несмотря на сложные политические условия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это все очень приятно, и в нынешних непростых политических условиях напоминает нам о светлых страницах истории, когда мы с британцами были на одной стороне, мы ценим их отношение к нашей памяти, и надеюсь, что они ценят наше отношение», — сказал Иван Володин.

Ранее Федеральная служба безопасности России рассекретила материалы, содержащие разработанный японскими военными в 1940 году план удара по Советскому Союзу. В материалы, среди прочего, входит протокол допроса генерал-лейтенанта Кеодзи Томинаги.

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