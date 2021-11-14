Депутат Рады Разумков выразил готовность побороться за пост президента Украины

Киев, 14 ноября. Депутат Рады Дмитрий Разумков прокомментировал вопрос выдвижения своей кандидатуры на выборах президента Украины.

Разумков выразил готовность к любым политическим вызовам, однако решение все равно остается за народом. Об этом он заявил на телеканале «Прямой».

«Надеюсь, в дальнейшем, если будет поддержка людей, буду двигаться в этом направлении. Я не буду меняться в плане принципов и ценностей, но в профессиональном плане буду дальше учиться, готовиться и, надеюсь, качественно выполнять свою работу. Могу ли я быть президентом — это будет ответ людей», — сказал депутат Рады.

Дмитрий Разумков сообщил о планах развивать свое политическое движение. По его словам, новая партия будет построена на профессионализме и высоких моральных качествах.

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что Разумков является прямым конкурентом президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Золотарева, депутат Рады имеет шансы перетянуть на свою сторону большую часть электората нынешнего главы страны.