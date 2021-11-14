Власти ЦАР добьются экстрадиции беглых главарей бандформирований

Банги, 14 ноября. Правительство Центральноафриканской Республики возбудило уголовное дело против 30 главарей бандформирований, включая экс-президента страны Франсуа Бозизе, основавшего конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Большая часть преступников сейчас скрываются за пределами государства.

Против радикалов выдвинуто восемь обвинений за посягательство на госбезопасность, деятельность в незаконных вооруженных формированиях, многочисленные убийства и антиправительственный заговор. Многие из них находятся в Чаде и странах, соседствующих с ЦАР.

«У нас есть соглашение об экстрадиции, и мы выдадим международные ордеры на арест. Правосудие превыше всего, они все будут наказаны в соответствии с законами республики», — заявил генеральный прокурор апелляционного суда Банги Эрик Дидье Тамбо.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Париж председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера страны. Согласно сообщению корреспондентов издания Bangui FM, стороны планируют обсудить начало военного вторжения в ЦАР с целью свержения легитимного правительства.