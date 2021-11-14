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Депутаты ЦАР обсудили способы борьбы с торговлей людьми
Весь мир
Депутаты ЦАР обсудили способы борьбы с торговлей людьми
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 14 ноября. Более 50 центральноафриканских депутатов приняли участие в тренинге, посвященному борьбе с торговлей людьми. Об этом сообщили корреспонденты информационного портала Ndjoni Sango.

«Мы должны окончательно разобраться с этой проблемой. В соответствии с докладом Соединенных Штатов Америки, ЦАР находится в списке стран, которые не приложили никаких усилий в этой области. Но это не так», — заявил министр по гендерным вопросам, защите женщин и детей Маргарита Рамадан.

Также в мероприятии принял участие председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи. Политик сообщил, что ведомство скоординирует действия с администрациями и гражданскими платформами по всей республике, чтобы совместными усилиями пресечь преступления в сфере торговли людьми.

«От имени парламента я выражаю глубокую признательность нашим партнерам за их поддержку в организации этого тренинга, а также всем, кто помогает нашему правительству обеспечивать безопасность мирного населения», — заключил он.

Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера сообщил, что в стране появится специальный орган контроля, который займется мониторингом и пресечением случаев продажи людей.

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