Политик Сурайкин указал на сигналы нелегитимности президента США Байдена

Популизм президента США не пошел ему на пользу. Об этом в интервью ФАН заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Согласно опросу газеты Washington Post и телеканала ABC, более половины американцев (53%) не одобряют работу Джозефа Байдена на посту президента США. Таким образом, рейтинг его одобрения достиг нового антирекорда с момента вступления в должность.

«Это явный сигнал того, что он нелегитимно избран, — заметил Сурайкин. — Мы помним, как происходила эта процедура: с голосованием по почте, с перебиванием результатов и так далее и тому подобное. Убежден, что уже тогда большая часть американского общества понимала, что это навязанный президент».

Политик отметил, что еще одним источником непопулярности Байдена является его популизм.

Федеральное агентство новостей / Александр Малькевич

«Реальными проблемами Соединенных Штатов он заниматься не намерен, — заметил эксперт. — Посмотрите на Дональда Трампа! Как бы кто к нему ни относился, но он боролся за экономику каждый день! Он воевал с Китаем за рынки! В отношении же Байдена все больше и больше складывается впечатление, что он является говорящей головой определенных американских элит, интересы которых весьма далеки от интересов американского народа. Думаю, что осознание этого у американского народа все больше и больше сказывается на рейтинге президента. Этот процесс продолжится и дальше», — резюмировал собеседник ФАН.

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