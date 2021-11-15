Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 11:18
11:14
Армия
NI: российские «Цирконы» превратят черноморские походы ВМС США в кошмар
11:14
Политика
Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
11:13
Общество
Очередной виток реформы: в Перми резко повышают стоимость проезда
11:12
Политика
Лукашенко выступил против конфликта на границе Белоруссии
11:12
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы
11:08
Происшествия
Десять постояльцев гостиницы на Лазурном берегу Франции пострадали при пожаре
11:07
Общество
Минздрав Новосибирской области прокомментировал гибель шестилетнего мальчика со СМА
11:05
Происшествия
В Липецке возбудили дело о нарушении промышленной безопасности после пожара на заводе
11:04
Политика
Лукашенко предложил устроить социологическое исследование по конституционной реформе
11:02
Происшествия
Число фирм-однодневок в Дагестане выросло в 1,5 раза
Все новости

Политик Сурайкин указал на сигналы нелегитимности президента США Байдена
Политика
Политик Сурайкин указал на сигналы нелегитимности президента США Байдена
Global Look Press  /  Filippo Attili

Популизм президента США не пошел ему на пользу. Об этом в интервью ФАН заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Согласно опросу газеты Washington Post и телеканала ABC, более половины американцев (53%) не одобряют работу Джозефа Байдена на посту президента США. Таким образом, рейтинг его одобрения достиг нового антирекорда с момента вступления в должность.

«Это явный сигнал того, что он нелегитимно избран, — заметил Сурайкин. — Мы помним, как происходила эта процедура: с голосованием по почте, с перебиванием результатов и так далее и тому подобное. Убежден, что уже тогда большая часть американского общества понимала, что это навязанный президент».

Политик отметил, что еще одним источником непопулярности Байдена является его популизм.

Политик Сурайкин указал на сигналы нелегитимности президента США Байдена
Федеральное агентство новостей / Александр Малькевич

«Реальными проблемами Соединенных Штатов он заниматься не намерен, — заметил эксперт. — Посмотрите на Дональда Трампа! Как бы кто к нему ни относился, но он боролся за экономику каждый день! Он воевал с Китаем за рынки! В отношении же Байдена все больше и больше складывается впечатление, что он является говорящей головой определенных американских элит, интересы которых весьма далеки от интересов американского народа. Думаю, что осознание этого у американского народа все больше и больше сказывается на рейтинге президента. Этот процесс продолжится и дальше», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее культуролог Пархоменко обнаружил необычные символы в постановках программы «Шоумаскгоон».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политик Сурайкин указал на сигналы нелегитимности президента США Байдена
россия сша байден сурайкин коммунисты россии
Комментировать