Политик Сурайкин указал на сигналы нелегитимности президента США Байдена

Популизм президента США не пошел ему на пользу. Об этом в интервью ФАН заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.
Согласно опросу газеты Washington Post и телеканала ABC, более половины американцев (53%) не одобряют работу Джозефа Байдена на посту президента США. Таким образом, рейтинг его одобрения достиг нового антирекорда с момента вступления в должность.
«Это явный сигнал того, что он нелегитимно избран, — заметил Сурайкин. — Мы помним, как происходила эта процедура: с голосованием по почте, с перебиванием результатов и так далее и тому подобное. Убежден, что уже тогда большая часть американского общества понимала, что это навязанный президент».
Политик отметил, что еще одним источником непопулярности Байдена является его популизм.
«Реальными проблемами Соединенных Штатов он заниматься не намерен, — заметил эксперт. — Посмотрите на Дональда Трампа! Как бы кто к нему ни относился, но он боролся за экономику каждый день! Он воевал с Китаем за рынки! В отношении же Байдена все больше и больше складывается впечатление, что он является говорящей головой определенных американских элит, интересы которых весьма далеки от интересов американского народа. Думаю, что осознание этого у американского народа все больше и больше сказывается на рейтинге президента. Этот процесс продолжится и дальше», — резюмировал собеседник ФАН.
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