Банги, 14 ноября. Центральноафриканские журналисты обвинили западных коллег в проведении дезинформационной кампании, очерняющей репутацию правительства и союзных сил из России и Руанды.

«С тех пор, как власти ЦАР приняли решение положить конец многолетним вооруженным конфликтам, страна попала под удар ангажированных средств массовой информации. Издания, финансируемые западными державами, распространяют вбросы, чтобы саботировать достижения правительства и ее партнеров. Некоторые из фейков обвиняют россиян и руандийцев в преступлениях, которые они не совершали. Другие напрямую оскорбляют высших чиновников республики. Эти СМИ транслируют мировой общественности ложь по указке тех, кто хочет сохранить конфликт в нашем государстве», — говорится в материале Ndjoni Sango.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Журналисты напомнили, что именно вклад российских специалистов и их консультативная поддержка спасли ЦАР от разрушения. Обученные отечественными инструкторами бойцы национальной армии (FACA) ликвидировали основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернули в страну мир:

«Президент Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр Анри-Мари Дондра и председатель Нацсобрания Симплис Матье Саранджи не раз разоблачали вбросы в адрес россиян. Активизация ангажированных изданий связана с тем, что в ЦАР начинает возвращаться порядок, а Франция не заинтересована в этом, так как видит в республике только ресурсы для обогащения».

Ранее жители раскритиковали выступление пресс-секретаря многопрофильной миссии ООН. Граждане сказали, что давно не верят в миротворцев и считают, что им пора покинуть страну.