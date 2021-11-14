Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой

Москва, 14 ноября. Певица и композитор Любаша рассказала о влиянии и помощи Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. В свое время гонорары от звезды помогли артистке выбраться из финансовой ямы.

Любаша приняла участие в новом сезоне популярного телепроекта «Суперстар» и рассказала об оказанной ей помощи со стороны певицы Аллы Пугачевой. По словам композитора, артистка заплатила ей баснословную сумму за написанные произведения. На тот момент в жизни автора были серьезные финансовые проблемы, однако при помощи легенды российской эстрады они разрешились в один миг.

«Я сначала не хотела брать, но Пугачева сказала: «Дорогая, это твой хлеб, даже слушать не хочу. Ты композитор — это профессия», — призналась певица.

Любаша считает, что Алла Пугачева — одна из тех, кто уверен в том, что автор не должен быть «попрошайкой». Пугачева по достоинству оценила труд композитора, понимая, что настоящие хиты стоят дорого.

Точную сумму вознаграждения Любаша называть не стала, но отметила, что полученной суммы хватило, чтобы покрыть не только текущие расходы, но и отстроить загородный дом.

Недавно Любаша поздравила певицу Линду с днем рождения. Артистка назвала качества, за которые уважает и любит свою коллегу.