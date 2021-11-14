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Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
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Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
Федеральное агентство новостей

Пекин, 14 ноября. Компания Arcadis проанализировала глобальный рынок электромобилей. Согласно результатам исследования, китайский рынок оказался в наибольшей степени заполнен электромобилями, сообщает «Тарантас Ньюс».

Китайские потребители имеют самый большой в мире выбор электрокаров — 390 единиц авто. Для сравнения, в Нидерландах этот показатель достигает 183, во Франции — 164, а в Германии — 81.

Исследователи предполагают, что отрасль будет активнее всего развиваться в Калифорнии и Нью-Йорке. На тысячу жителей к 2030 году там может быть порядка 230 электрокаров. Китай опередит Соединенные Штаты, однако в расчете на 1000 жителей у него будет только 20 единиц авто.

Ростовская полиция ранее пересела на электромобили. Местные правоохранительные органы получили для патрулирования два электрокара для быстрого реагирования в туристических зонах.

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