Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль

Москва, 14 ноября. Режиссер Константин Богомолов оставил без роли в театре актрису Марину Зудину. Постановщик самостоятельно сыграл героиню во время одного из спектаклей.

Постановка «На всякого мудреца» стала одной из самых громких премьер в Театре Наций. Режиссером спектакля выступил Константин Богомолов, муж телеведущей Ксении Собчак. Постановщик креативно подошел к кастингу и неожиданно забрал роль Софьи Турусиной — одного из главных персонажей — у Марины Зудиной, вдовы режиссера Олега Табакова.

Сначала драматург отдал эту роль Игорю Миркурбанову, который облачался на сцене в платья. Затем Богомолов устроил еще один сюрприз для зрителей, когда решил самостоятельно сыграть эту героиню во время спектакля. При этом режиссер не стал объяснять, почему решил заменить актрису на сцене. Однако он поделился с поклонниками интригующим видео.

Этой осенью Константин Богомолов открыл элитный интеллектуальный клуб. Как оказалось, членство в сообществе по карману не каждому, цена за абонемент достигает 2 млн рублей, пропуска доступны в трех вариантах. Самый дорогой включает в себя психологические тренинги под руководством режиссера лично.