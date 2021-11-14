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Строительство газопровода «Союз Восток» из РФ в Китай должно стартовать в 2024 году

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 21:03
Экономика
Строительство газопровода «Союз Восток» из РФ в Китай должно стартовать в 2024 году
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Улан-Батор, 14 ноября. Реализация проекта «Союз Восток» — газопровода из России в Китай через территорию Монголии — начнется в 2024 году, заявил вице-премьер страны Сайнбуянгийн Амарсайхан.

После завершения технико-экономического обоснования проекта в конце 2021 года инженеры приступят к проектированию. Подготовительные работы в этом направлении должны завершиться за два года, добавил монгольский чиновник. После окончания разработки ТЭО правительства РФ, КНР и Монголии договорятся о ценах и тарифах на газ.

«Союз Восток» — часть российского газопровода «Сила Сибири — 2», проходящего через монгольскую территорию. С его помощью планируют экспортировать голубое топливо на территорию Китая. Меморандум об оценке возможности реализации проекта монгольское правительство подписало с «Газпромом» в декабре 2019 года.

Российский газовый холдинг и власти Монголии ранее согласовали схему прохождения трубопровода «Союз Восток». Стороны, в частности, затронули вопросы введения квот для привлечения иностранной рабочей силы.

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россия китай газопровод монголия союз восток
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