Строительство газопровода «Союз Восток» из РФ в Китай должно стартовать в 2024 году

Улан-Батор, 14 ноября. Реализация проекта «Союз Восток» — газопровода из России в Китай через территорию Монголии — начнется в 2024 году, заявил вице-премьер страны Сайнбуянгийн Амарсайхан.

После завершения технико-экономического обоснования проекта в конце 2021 года инженеры приступят к проектированию. Подготовительные работы в этом направлении должны завершиться за два года, добавил монгольский чиновник. После окончания разработки ТЭО правительства РФ, КНР и Монголии договорятся о ценах и тарифах на газ.

«Союз Восток» — часть российского газопровода «Сила Сибири — 2», проходящего через монгольскую территорию. С его помощью планируют экспортировать голубое топливо на территорию Китая. Меморандум об оценке возможности реализации проекта монгольское правительство подписало с «Газпромом» в декабре 2019 года.

Российский газовый холдинг и власти Монголии ранее согласовали схему прохождения трубопровода «Союз Восток». Стороны, в частности, затронули вопросы введения квот для привлечения иностранной рабочей силы.