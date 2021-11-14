Проклова назвала гонорар «пробивной» Бузовой во МХАТе оскорблением для других актеров

Москва, 14 ноября. Актриса Елена Проклова высказалась о творческой деятельности певицы и телеведущей Ольги Бузовой. По ее мнению, только одной способности молодой артистки можно позавидовать.

Проклова стала участницей шоу «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой и Антоном Привольновым. В рамках этой передачи звезды обсуждают каверзные, скандальные и неоднозначные события.

Так, появление Бузовой на сцене МХАТ имени Чехова вызвало бурную реакцию у всего актерского сообщества. Одни поддержали инициативу ведущей, другие посчитали ее недостойной стоять на одной сцене с великими артистами.

Проклова также прокомментировала игру звезды. По мнению артистки, Бузова отнюдь не гениальная актриса, а ее гонорар за роль в «Чудесном грузине» — «оскорбление» для каждого актера МХАТа.

«Я могу судить об этой девушке только во всем объеме ее проявлений. Она поет, на мой вкус, это плохо. Во МХАТе работала Ия Саввина, у нее не было образования, она гениальная актриса. [Иннокентий] Смоктуновский не имеет образования актерского. Это (гонорар Бузовой. — Прим. ФАН) — оскорбление для всех других актеров МХАТа, которые посвятили ему свою жизнь», — заявила Проклова.

Несмотря на это, одному, по мнению Прокловой, Бузовой можно позавидовать — ее «пробивной» способности в достижении своих целей. Напора, с которым телеведущая ворвалась в российский шоу-бизнес, больше нет ни у кого, считает актриса.

Недавно сын Олега Газманова Родион высказался о работоспособности Бузовой. Его восхитила способность певицы «пахать как лошадь». При этом к творчеству звезды он относится нейтрально.