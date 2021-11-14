ГИБДД напомнила россиянам о порядке пользования наследуемым автомобилем

Москва, 14 ноября. Гражданин получает право на эксплуатацию полученного в наследство автомобиля только после вступления в права. До этого в течение шести месяцев пользоваться транспортным средством нельзя, приводит РБК заявление ГИБДД.

Госавтоинспекция отмечает, что в период до принятия машины в наследство все документы на нее теряют свою правомочность. Это относится и к свидетельству о регистрации транспорта, и к ПТС, и к полисам ОСАГО и КАСКО. Кроме того, государственные номера объявляются в розыск. За передвижением таких автомобилей следят дорожные камеры и сотрудники ДПС.

Нарушение правила влечет административную ответственность, она регулируется по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.

«Может быть выписан штраф от 500 до 800 рублей в первый раз — за управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном законом порядке. За повторное нарушение — 5000 рублей или лишение прав до 3 месяцев», — предупреждает автоюрист Дмитрий Дугин

Согласно административному регламенту МВД, прекращение регистрации машины проводится автоматически в течение десяти дней. Такой же регламент действует и в отношении ликвидации юридического лица.

Нарушение правил дорожного движения и тем более агрессия по отношению к другим водителям должны быть уголовно наказуемы. Такое мнение высказал автоэксперт Владимир Сажин.