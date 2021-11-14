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Ряд действий перед новогодними праздниками позволит инвесторам повысить прибыль

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 21:00
Экономика
Ряд действий перед новогодними праздниками позволит инвесторам повысить прибыль
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 ноября. Аналитики РБК дали несколько советов, которые помогут инвесторам оптимизировать расходы. Рекомендации должны быть выполнены за ближайшие полтора месяца, то есть до наступления Нового года.

Специалисты говорят о том, чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или пополнить его. Каждый год владелец счета типа А может использовать налоговый вычет. Чтобы максимизировать его, можно положить деньги сейчас, чтобы оформить выплату уже в январе 2022 года.

«Необходимо обеспечить свободную сумму денежных средств на брокерском счете, чтобы брокер имел возможность в январе удержать налоги за 2021 год», — дала совет по налоговой оптимизации главный менеджер отдела продаж «Открытие Брокер» Анна Чивкунова.

Аналитики также рекомендуют ребалансировать портфель акций в конце года. По их словам, это поможет привести набор активов в соответствие профилю рисков.

Инвестор Оксана Ушанова-Третьякова ранее рассказывала о выгодных направлениях для вложений в 2022 году. Она особенно выделила европейский рынок недвижимости.

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