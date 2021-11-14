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Забивший автогол Кудряшов доигрывал матч против Хорватии с травмой
Спорт
Забивший автогол Кудряшов доигрывал матч против Хорватии с травмой
fc-rostov.ru  /  Пресс-служба ФК «Ростов».

Сплит, 14 ноября. Защитник сборной России Федор Кудряшов хромал в финале матча против Хорватии на отборочном этапе чемпионата мира 2022 года.

Отборочный этап ЧМ-2022 завершился поражением россиян. Сборная вышла на поле против Хорватии, чтобы разыграть прямой «билет» на следующий этап соревнований, которые пройдут в Катаре. Россияне проиграли из-за досадного автогола, который забил защитник Федор Кудряшов на 81-й минуте матча.

Кроме того, футболист получил травму во время игры. Кудряшов хромал в финале турнира после падения на поле, скользком из-за дождя, и доигрывал матч уже с повреждением.

Сборная Хорватии напрямую прошла на чемпионат мира в Катаре. Российская команда будет участвовать в стыковых матчах, которые дадут игрокам шанс пробиться на ЧМ.

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футбол кудряшов чм-2022
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