Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:42
21:42
Весь мир
Депутаты ЦАР обсудили способы борьбы с торговлей людьми
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
Все новости

Анна Заворотюк призналась, что ее жизнь из-за болезни матери разделилась на «до и после»
Шоу-бизнес
Анна Заворотюк призналась, что ее жизнь из-за болезни матери разделилась на «до и после»
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 14 ноября. Дочь артистки Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как переживает недуг матери. Модель заявила, что болезнь звезды сериала «Моя прекрасная няня» изменила всю ее жизнь.

Анна Заворотнюк в личном аккаунте в Instagram пообщалась со своими подписчиками. Дочь звездной матери прокомментировала известие о своей помолвке. Модель действительно получила предложение руки и сердца, однако событие произошло достаточно давно. Звезда не хотела заниматься организацией свадьбы из-за тяжелого состояния матери Анастасии Заворотнюк.

«Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю», — обратилась к фолловерам блогер.

Затронув тему недуга матери, наследница Заворотнюк призналась, что это трагическое событие полностью изменило ее жизнь. Она ответила на волнующий вопрос от поклонников и рассказала о своих чувствах.

«Теперь жизнь как до и после», — поделилась откровением модель.

Недавно Анна Заворотнюк поделилась откровенной фотографией с отдыха в Турции. Подписчики восторженно отреагировали на эротичную фотографию. Девушка надела банный халат и туфли на высоком каблуке, а голову обернула полотенцем. Оголенное бедро на снимке привлекло все внимание фанатов.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Анна Заворотюк призналась, что ее жизнь из-за болезни матери разделилась на «до и после»
instagram болезнь заворотнюк
Комментировать