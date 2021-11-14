Анна Заворотюк призналась, что ее жизнь из-за болезни матери разделилась на «до и после»

Москва, 14 ноября. Дочь артистки Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, как переживает недуг матери. Модель заявила, что болезнь звезды сериала «Моя прекрасная няня» изменила всю ее жизнь.

Анна Заворотнюк в личном аккаунте в Instagram пообщалась со своими подписчиками. Дочь звездной матери прокомментировала известие о своей помолвке. Модель действительно получила предложение руки и сердца, однако событие произошло достаточно давно. Звезда не хотела заниматься организацией свадьбы из-за тяжелого состояния матери Анастасии Заворотнюк.

«Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю», — обратилась к фолловерам блогер.

Затронув тему недуга матери, наследница Заворотнюк призналась, что это трагическое событие полностью изменило ее жизнь. Она ответила на волнующий вопрос от поклонников и рассказала о своих чувствах.

«Теперь жизнь как до и после», — поделилась откровением модель.

Недавно Анна Заворотнюк поделилась откровенной фотографией с отдыха в Турции. Подписчики восторженно отреагировали на эротичную фотографию. Девушка надела банный халат и туфли на высоком каблуке, а голову обернула полотенцем. Оголенное бедро на снимке привлекло все внимание фанатов.