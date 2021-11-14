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Избирательница проглотила квитанцию во время голосования на выборах в Болгарии
Политика
Избирательница проглотила квитанцию во время голосования на выборах в Болгарии
Невские Новости  /  Александр Гришин

София, 14 ноября. Сотрудники избирательного участка в Софии рассказали о беспрецедентном случае на выборах. Жительница Болгарии съела документ для подтверждения машинного голосования.

Избирательница воспользовалась устройством для автоматического голосования, однако после получения квитанции попросила у представителей комиссии проголосовать повторно. Получив отказ, 74-летняя женщина не стала отдавать документ сотрудникам участка, как предписывает регламент, а положила его в рот и проглотила.

«25 лет возглавляю избирательную секцию, но такого чуда со мной еще не происходило», — прокомментировала инцидент глава местной комиссии Снежана Ангелова.

По ее словам, в районном избиркоме ей посоветовали зафиксировать квитанцию как съеденную. Болгарское национальное телевидение опубликовало фотографию реестра, в котором числится соответствующая отметка.

Ранее стало известно о старте президентских и парламентских выборов в Болгарии. Избирательный процесс начался в 07.00 по местному времени (08.00 по Москве). Правом голосования обладают около 6,7 миллиона граждан.

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