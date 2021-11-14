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Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
Федеральное агентство новостей  / 

Кубинская оппозиция готовится к проведению акций протеста против правительства Мигеля Диас-Канеля. Требования протестующих касаются освобождения «политических заключенных», задержанных в ходе протестов 11—14 июля.

Согласно многочисленным сообщениям в СМИ и социальных сетях, кубинская оппозиция готовится к проведению 15 ноября новых акций протеста. Согласно имеющейся информации, новые акции связаны с ухудшением условий жизни, которое связано последствиями пандемии COVID-19 и санкциями, которые против Гаваны ввела администрация Дональда Трампа.

Кубинский Гуайдо

Западные СМИ сообщают, что заявку на проведения марша в Гаване подал 39-летний кубинский актер и драматург Юниор Гарсия. В своем интервью агентству France Presse Гарсия рассказывает о своей нелегкой жизни в доме на рабочий окраине Гаваны. По его словам, он выживает на скромное жалование в размере 4 тысяч песо, которое ему платит Совет по изобразительным искусствам.

Гарсия рассказал журналистам, что он является организатором акции протеста, проведение которой назначено на 15 ноября.

Провал одной «революции»: как развивались протесты на Кубе
Федеральное агентство новостей /

«Протест — это право человека, конституционное право, поэтому в понедельник, 15 ноября, я собираюсь мирно протестовать, как и планировалось», — заявил он в интервью.

Гарсия подчеркивает, что это его «личное решение». По его словам, он не смог связаться с другими организаторами митинга, потому что им был ограничен доступ в интернет, а стационарные телефоны были отключены.

Юниор жалуется репортерам, что многие кубинцы называют его наемником обвиняя в связях с США. Сам он категорически опровергает подобные обвинения, указывая, что единственным источником его дохода является работа на государство.

Волк в овечьей шкуре

Вместе с тем, кубинские спецслужбы знают Гарсию с другой стороны. Согласно обнародованной информации, он в числе прочих кубинцев проходил обучение в США по программам подготовки лидеров общественного мнения. В частности, в 2019 году Гарсия прослушал курс университета Сент-Луиса, который посвящен роли вооруженных сил в переходной период. Не трудно догадаться, что переходной период на Кубе должен наступить в результате смены власти.

Кроме того, стало известно о связях художника с кубинским террористическим подпольем. Были опубликованы его переговоры с Рамоном Саулем Санчесом Ризо — известным членом антиправительственных экстремистских организаций Кубинский Фронт национального освобождения (FLCN) и Alpha 66, который участвовал в более чем 20 террористических атаках против кубинских морских судов и дипломатических представительств. В ходе переговоров Гарсия и Ризо обсуждали организацию массовых беспорядков.

«Юниор добивается противостояния с вооруженными силами, с Министерством внутренних дел. Он призывает к демонстрации, которая, по его словам, носит мирный характер, но он знает, что это не так», — говорит сотрудник органов госбезопасности Кубы Карлос Леонардо Васкес, который был внедрен в ряды кубинской оппозиции для сбора информации.

По мнению спецслужб, целью Юниора Гарсиа является создание поводов для введения против Кубы дополнительных санкций и формирование «правительства в изгнании» по примеру марионеточных структур Хуана Гуайдо или Светланы Тихановской.

Сотрудник госбезопасности Кубы рассказал об участии США в подготовке протестов в стране
Global Look Press / Radoslaw Czajkowski / dpa

Специалисты обращают внимание, что в своих интервью Гарсия утверждает о поддержке социалистического строя и необходимости осуществления перемен с целью устранения имеющихся недостатков государственного устройства и установления «истинной демократии».

Медийное обеспечение

О подготовке новых протестов свидетельствует появление и раскрутка в соцсетях новых хэш-тегов, связанных с запланированными акциями. Прежде всего речь идет о новом теге #15N, который стал массово появляться в Twitter в последние дни наряду с уже «раскрученными» #PatriaYVida, #soscuba, #cubalibre и рядом других тегов, использовавшихся для медийной раскрутки акций, прошедших в июле.

Как и в предыдущих случаях, посты с этими тегами первоначально раскручиваются в аккаунтах лидеров общественных мнений и активистов, зачастую не связанных с Кубой. Как правило, после начала акций протеста, уже раскрученные теги используются сетками ботов, с помощью которых осуществляются массовые вбросы нужной информации и формирование необходимой «картинки».

В преддверии начала акций начали появляться заявления о поддержке протестующих со стороны видных общественных деятелей.

«Вместе с лауреатом Нобелевской премии Марио Варгасом Льосой многие президенты, губернаторы, министры, высокопоставленные политики, ученые и журналисты из разных уголков мира в этом письме заявляют о своей поддержке мирных протестов 15 ноября на Кубе».

Госдеп с нами

О подготовке к протестам и возможным провокациям указывает и активность Соединенных Штатов, которые стоят за подготовкой к беспорядкам. 14 ноября Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал правительство Диас-Канеля уважать право граждан на мирный протест и обеспечить соблюдение прав человека, воздержавшись от применения насилия в отношении протестующих.

«Мы призываем кубинское правительство уважать права кубинцев, позволяя им мирно собираться и выражать свое мнение, не опасаясь репрессий или насилия со стороны правительства, и сохраняя Интернет и телекоммуникационные линии открытыми для свободного обмена информацией. Мы настоятельно призываем кубинское правительство отказаться от насилия и вместо этого воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы прислушаться к голосам своего народа», — говорится в заявлении.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США призвало своих «демократических партнеров» поддержать протестующих.

«Мы должны выступить единым фронтом, призвав кубинское правительство уважать тех, кто осуществляет свои права в ходе мирного протеста 15 ноября, и освободить всех несправедливо задержанных».

В свою очередь кубинское правительство обвинило Соединенные Штаты в попытках подорвать ситуацию на острове, указав на финансирование оппозиции со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) и Национального фонда демократии (NED1) (организация признана нежелательной на территории РФ). Об этом 27 октября заявил представитель Компартии Кубы Рохелио Поланко, который обвинил власти США в развязывании неконвенциональной войны против Гаваны.

Куба обвинила США в попытка подорвать ситуацию на острове
twitter.com/RPolancoF / Официальная страница Рохелио Поланко

Все факты свидетельствуют о новой попытке Вашингтона решить кубинский вопрос. Даже если нынешние протесты закончатся так же, как и июльская «революция», это даст лишний повод для введения против Гаваны дополнительных санкций, что еще сильнее усугубит положение населения острова, страдающего от нехватки товаров первой необходимости. В США рассчитывают, что дальнейший рост недовольства среди кубинцев в конце концов приведет к социальному взрыву и сносу законной власти. А для обеспечения «переходного периода» заготовленных кандидатов у Вашингтона достаточно.

1 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

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протесты куба
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