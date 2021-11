Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»

Кубинская оппозиция готовится к проведению акций протеста против правительства Мигеля Диас-Канеля. Требования протестующих касаются освобождения «политических заключенных», задержанных в ходе протестов 11—14 июля.

Согласно многочисленным сообщениям в СМИ и социальных сетях, кубинская оппозиция готовится к проведению 15 ноября новых акций протеста. Согласно имеющейся информации, новые акции связаны с ухудшением условий жизни, которое связано последствиями пандемии COVID-19 и санкциями, которые против Гаваны ввела администрация Дональда Трампа.

Западные СМИ сообщают, что заявку на проведения марша в Гаване подал 39-летний кубинский актер и драматург Юниор Гарсия. В своем интервью агентству France Presse Гарсия рассказывает о своей нелегкой жизни в доме на рабочий окраине Гаваны. По его словам, он выживает на скромное жалование в размере 4 тысяч песо, которое ему платит Совет по изобразительным искусствам.

Гарсия рассказал журналистам, что он является организатором акции протеста, проведение которой назначено на 15 ноября.

Федеральное агентство новостей /

Гарсия подчеркивает, что это его «личное решение». По его словам, он не смог связаться с другими организаторами митинга, потому что им был ограничен доступ в интернет, а стационарные телефоны были отключены.

Юниор жалуется репортерам, что многие кубинцы называют его наемником обвиняя в связях с США. Сам он категорически опровергает подобные обвинения, указывая, что единственным источником его дохода является работа на государство.

Вместе с тем, кубинские спецслужбы знают Гарсию с другой стороны. Согласно обнародованной информации, он в числе прочих кубинцев проходил обучение в США по программам подготовки лидеров общественного мнения. В частности, в 2019 году Гарсия прослушал курс университета Сент-Луиса, который посвящен роли вооруженных сил в переходной период. Не трудно догадаться, что переходной период на Кубе должен наступить в результате смены власти.

Кроме того, стало известно о связях художника с кубинским террористическим подпольем. Были опубликованы его переговоры с Рамоном Саулем Санчесом Ризо — известным членом антиправительственных экстремистских организаций Кубинский Фронт национального освобождения (FLCN) и Alpha 66, который участвовал в более чем 20 террористических атаках против кубинских морских судов и дипломатических представительств. В ходе переговоров Гарсия и Ризо обсуждали организацию массовых беспорядков.

По мнению спецслужб, целью Юниора Гарсиа является создание поводов для введения против Кубы дополнительных санкций и формирование «правительства в изгнании» по примеру марионеточных структур Хуана Гуайдо или Светланы Тихановской.

Global Look Press / Radoslaw Czajkowski / dpa

Специалисты обращают внимание, что в своих интервью Гарсия утверждает о поддержке социалистического строя и необходимости осуществления перемен с целью устранения имеющихся недостатков государственного устройства и установления «истинной демократии».

О подготовке новых протестов свидетельствует появление и раскрутка в соцсетях новых хэш-тегов, связанных с запланированными акциями. Прежде всего речь идет о новом теге #15N, который стал массово появляться в Twitter в последние дни наряду с уже «раскрученными» #PatriaYVida, #soscuba, #cubalibre и рядом других тегов, использовавшихся для медийной раскрутки акций, прошедших в июле.

From independent #Cuban #journalist @JimenezEnoa: I just went down to toss out the garbage. I could not do it because I am besieged by State Security agents and police. They tell me I'm under house arrest until they decide. This is #Cuba hours prior to #15N. #SOSCuba https://t.co/WlziJq0SlN