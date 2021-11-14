Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»

Кубинская оппозиция готовится к проведению акций протеста против правительства Мигеля Диас-Канеля. Требования протестующих касаются освобождения «политических заключенных», задержанных в ходе протестов 11—14 июля.

Согласно многочисленным сообщениям в СМИ и социальных сетях, кубинская оппозиция готовится к проведению 15 ноября новых акций протеста. Согласно имеющейся информации, новые акции связаны с ухудшением условий жизни, которое связано последствиями пандемии COVID-19 и санкциями, которые против Гаваны ввела администрация Дональда Трампа.

Кубинский Гуайдо

Западные СМИ сообщают, что заявку на проведения марша в Гаване подал 39-летний кубинский актер и драматург Юниор Гарсия. В своем интервью агентству France Presse Гарсия рассказывает о своей нелегкой жизни в доме на рабочий окраине Гаваны. По его словам, он выживает на скромное жалование в размере 4 тысяч песо, которое ему платит Совет по изобразительным искусствам.

En estos momentos, la casa de Yunior Garcia, el líder del Grupo Archipiélago, se encuentra totalmente rodeada de represores de la dictadura cubana. El está preparado para salir igualmente, su “arma” es una rosa blanca. Una imagen que quedará para la historia. #15NCuba pic.twitter.com/eN2qUeISUx — Agustin Antonetti (@agusantonetti) November 14, 2021

Гарсия рассказал журналистам, что он является организатором акции протеста, проведение которой назначено на 15 ноября.

Федеральное агентство новостей /

«Протест — это право человека, конституционное право, поэтому в понедельник, 15 ноября, я собираюсь мирно протестовать, как и планировалось», — заявил он в интервью.

Гарсия подчеркивает, что это его «личное решение». По его словам, он не смог связаться с другими организаторами митинга, потому что им был ограничен доступ в интернет, а стационарные телефоны были отключены.

Юниор жалуется репортерам, что многие кубинцы называют его наемником обвиняя в связях с США. Сам он категорически опровергает подобные обвинения, указывая, что единственным источником его дохода является работа на государство.

Волк в овечьей шкуре

Вместе с тем, кубинские спецслужбы знают Гарсию с другой стороны. Согласно обнародованной информации, он в числе прочих кубинцев проходил обучение в США по программам подготовки лидеров общественного мнения. В частности, в 2019 году Гарсия прослушал курс университета Сент-Луиса, который посвящен роли вооруженных сил в переходной период. Не трудно догадаться, что переходной период на Кубе должен наступить в результате смены власти.

Кроме того, стало известно о связях художника с кубинским террористическим подпольем. Были опубликованы его переговоры с Рамоном Саулем Санчесом Ризо — известным членом антиправительственных экстремистских организаций Кубинский Фронт национального освобождения (FLCN) и Alpha 66, который участвовал в более чем 20 террористических атаках против кубинских морских судов и дипломатических представительств. В ходе переговоров Гарсия и Ризо обсуждали организацию массовых беспорядков.

«Юниор добивается противостояния с вооруженными силами, с Министерством внутренних дел. Он призывает к демонстрации, которая, по его словам, носит мирный характер, но он знает, что это не так», — говорит сотрудник органов госбезопасности Кубы Карлос Леонардо Васкес, который был внедрен в ряды кубинской оппозиции для сбора информации.

По мнению спецслужб, целью Юниора Гарсиа является создание поводов для введения против Кубы дополнительных санкций и формирование «правительства в изгнании» по примеру марионеточных структур Хуана Гуайдо или Светланы Тихановской.

Global Look Press / Radoslaw Czajkowski / dpa

Специалисты обращают внимание, что в своих интервью Гарсия утверждает о поддержке социалистического строя и необходимости осуществления перемен с целью устранения имеющихся недостатков государственного устройства и установления «истинной демократии».

Медийное обеспечение

О подготовке новых протестов свидетельствует появление и раскрутка в соцсетях новых хэш-тегов, связанных с запланированными акциями. Прежде всего речь идет о новом теге #15N, который стал массово появляться в Twitter в последние дни наряду с уже «раскрученными» #PatriaYVida, #soscuba, #cubalibre и рядом других тегов, использовавшихся для медийной раскрутки акций, прошедших в июле.

Mañana, 15N. ¡Coraje para el pueblo de Cuba! — Yo. (@infantadifunta) November 14, 2021

From independent #Cuban #journalist @JimenezEnoa: I just went down to toss out the garbage. I could not do it because I am besieged by State Security agents and police. They tell me I'm under house arrest until they decide. This is #Cuba hours prior to #15N. #SOSCuba https://t.co/WlziJq0SlN — Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) November 14, 2021

Cubanos se preparan para el #15N en este espacio de Cuba



#15NCuba https://t.co/8eY72hXdb4 — Don Yuyo (#VotaNoDerogar) (@Don_Mata_Yuyo) November 14, 2021

Как и в предыдущих случаях, посты с этими тегами первоначально раскручиваются в аккаунтах лидеров общественных мнений и активистов, зачастую не связанных с Кубой. Как правило, после начала акций протеста, уже раскрученные теги используются сетками ботов, с помощью которых осуществляются массовые вбросы нужной информации и формирование необходимой «картинки».

В преддверии начала акций начали появляться заявления о поддержке протестующих со стороны видных общественных деятелей.

«Вместе с лауреатом Нобелевской премии Марио Варгасом Льосой многие президенты, губернаторы, министры, высокопоставленные политики, ученые и журналисты из разных уголков мира в этом письме заявляют о своей поддержке мирных протестов 15 ноября на Кубе».

Junto al premio Nobel Mario Vargas Llosa, múltiples presidentes, gobernadores, ministros, políticos de alto nivel, académicos y periodistas, de distintas partes del mundo, manifestamos, mediante esta carta, nuestro respaldo a las protestas pacíficas del 15N en Cuba. pic.twitter.com/8xL3apNMtt — Agustin Antonetti (@agusantonetti) November 9, 2021

Госдеп с нами

О подготовке к протестам и возможным провокациям указывает и активность Соединенных Штатов, которые стоят за подготовкой к беспорядкам. 14 ноября Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал правительство Диас-Канеля уважать право граждан на мирный протест и обеспечить соблюдение прав человека, воздержавшись от применения насилия в отношении протестующих.

Calling for Respect for Human Rights and Peaceful Demonstrations in Cuba on November 15 - United States Department of State #15N ⁦@martinoticias⁩ https://t.co/i28QmaVBla — Alvaro Alba (@AlvaroenMarti) November 14, 2021

«Мы призываем кубинское правительство уважать права кубинцев, позволяя им мирно собираться и выражать свое мнение, не опасаясь репрессий или насилия со стороны правительства, и сохраняя Интернет и телекоммуникационные линии открытыми для свободного обмена информацией. Мы настоятельно призываем кубинское правительство отказаться от насилия и вместо этого воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы прислушаться к голосам своего народа», — говорится в заявлении.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США призвало своих «демократических партнеров» поддержать протестующих.

«Мы должны выступить единым фронтом, призвав кубинское правительство уважать тех, кто осуществляет свои права в ходе мирного протеста 15 ноября, и освободить всех несправедливо задержанных».

В свою очередь кубинское правительство обвинило Соединенные Штаты в попытках подорвать ситуацию на острове, указав на финансирование оппозиции со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) и Национального фонда демократии (NED1) (организация признана нежелательной на территории РФ). Об этом 27 октября заявил представитель Компартии Кубы Рохелио Поланко, который обвинил власти США в развязывании неконвенциональной войны против Гаваны.

twitter.com/RPolancoF / Официальная страница Рохелио Поланко

Все факты свидетельствуют о новой попытке Вашингтона решить кубинский вопрос. Даже если нынешние протесты закончатся так же, как и июльская «революция», это даст лишний повод для введения против Гаваны дополнительных санкций, что еще сильнее усугубит положение населения острова, страдающего от нехватки товаров первой необходимости. В США рассчитывают, что дальнейший рост недовольства среди кубинцев в конце концов приведет к социальному взрыву и сносу законной власти. А для обеспечения «переходного периода» заготовленных кандидатов у Вашингтона достаточно.

1 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ