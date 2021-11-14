Защитник Игорь Дивеев высказался о поражении сборной России в матче против Хорватии

Сплит, 14 ноября. Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал исход матча против Хорватии на отборочном этапе ЧМ-2022. Футболист уверен, что поражение не навредило боевому настрою команды.

Матч отборочного турнира чемпионата мира прошел в Сплите, Хорватия. Сборная России забила единственный гол за всю игру, но мяч угодил в собственные ворота. Таким образом, команда проиграла хорватам со счетом 0:1.

Дивеев высказался о результатах игры. Футболист подчеркнул, что сборная была настроена на победу, но не стала принимать исход матча близко к сердцу.

«Самое ли это обидное поражение в карьере? Нет. Проиграли, будем готовиться дальше. Да, обидно проиграли, но точно не наиграли на победу. Никаких эмоций сейчас нет. Мы играли на победу, не удерживали ничью», — поделился защитник в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол забил защитник Федор Кудряшов. Таким образом сборная России отправилась на стыковые матчи, чтобы получить возможность выйти на ЧМ-2022 в Катаре. Хорватская команда напрямую перешла на следующий этап чемпионата.