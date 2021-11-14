Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 ноября 21:42
21:42
Весь мир
Депутаты ЦАР обсудили способы борьбы с торговлей людьми
21:37
Весь мир
Кубинская оппозиция готова начать на острове очередную проамериканскую «революцию»
21:34
Весь мир
Ndjoni Sango: дезинформационную кампанию против ЦАР оплачивают западные державы
21:30
Видео
«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Антон Беккужев
21:27
Происшествия
Подозрительная светящаяся коробка в Петербурге оказалась пультом от детской игрушки
21:20
Происшествия
Назвавшийся врачом из Ирака аферист выманил у россиянки почти 700 тыс. рублей
21:18
Происшествия
Житель Волгограда ответит в суде за продажу рогов краснокнижного сайгака
21:18
Шоу-бизнес
Певица Любаша назвала баснословными гонорары от Пугачевой
21:06
Экономика
Китай выбился в мировые лидеры по объему предложения электрокаров
21:06
Шоу-бизнес
Муж Собчак сыграл в спектакле предназначенную для Зудиной женскую роль
Все новости

Защитник Игорь Дивеев высказался о поражении сборной России в матче против Хорватии
Спорт
Защитник Игорь Дивеев высказался о поражении сборной России в матче против Хорватии
TACC  /  Бобылев Сергей

Сплит, 14 ноября. Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал исход матча против Хорватии на отборочном этапе ЧМ-2022. Футболист уверен, что поражение не навредило боевому настрою команды.

Матч отборочного турнира чемпионата мира прошел в Сплите, Хорватия. Сборная России забила единственный гол за всю игру, но мяч угодил в собственные ворота. Таким образом, команда проиграла хорватам со счетом 0:1.

Дивеев высказался о результатах игры. Футболист подчеркнул, что сборная была настроена на победу, но не стала принимать исход матча близко к сердцу.

«Самое ли это обидное поражение в карьере? Нет. Проиграли, будем готовиться дальше. Да, обидно проиграли, но точно не наиграли на победу. Никаких эмоций сейчас нет. Мы играли на победу, не удерживали ничью», — поделился защитник в эфире «Матч ТВ».

Единственный гол забил защитник Федор Кудряшов. Таким образом сборная России отправилась на стыковые матчи, чтобы получить возможность выйти на ЧМ-2022 в Катаре. Хорватская команда напрямую перешла на следующий этап чемпионата.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Защитник Игорь Дивеев высказался о поражении сборной России в матче против Хорватии
футбол матч дивеев
Комментировать