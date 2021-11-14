Российские военные приняли участие в международном «Географическом диктанте-2021»

Москва, 14 ноября. Международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант-2021» прошла среди военных и гражданских служащих Министерства обороны России.

Центральной площадкой в российском военном ведомстве стал Национальный центр управления обороной Российской Федерации, передает «Звезда». Всего в Минобороны было задействовано свыше 1500 площадок написания диктанта от Калининградской области до Камчатки.

Участникам акции для решения были предложены тесты о географическом расположении городов и субъектов, крупных озер и рек России, а также о климатических зонах, вулканах и горных вершинах страны. Отмечается, что вопросы в электронном формате им задавали выдающиеся российские деятели, в том числе певица Пелагея, ведущий Леонид Якубович и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что «Географический диктант-2021» пройдет в 120 странах 14 ноября. Согласно данным пресс-службы Русского географического общества, самыми необычными площадками для акции станут атомный плавучий энергоблок, поезд и корабль-музей.