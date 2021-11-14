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Карпин взял на себя вину за поражение сборной России в матче против Хорватии

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 21:06
Спорт
Карпин взял на себя вину за поражение сборной России в матче против Хорватии
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Сплит, 14 ноября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о результатах матча с Хорватией на отборе к ЧМ-2022. Наставник считает себя виновным в неудаче команды.

Встреча отборочного турнира чемпионата мира по футболу завершилась в пользу Хорватии со счетом 1:0. При этом команда не забила ни одного мяча в ворота россиян: те проиграли из-за досадного автогола. Теперь сборной предстоит сыграть в стыковых матчах, чтобы выйти на следующий этап чемпионата. В то же время хорваты выиграли право напрямую попасть на соревнования в Катаре.

Карпин взял на себя вину за поражение сборной России в матче против Хорватии
Global Look Press / Alexander Kulebyakin

Карпин с готовностью принял на себя вину за последствия игры. Наставник заявил, что команде предстоит немало работы.

«Моя вина, 100%. Наши футболисты на уровне сборной Хорватии могут смотреться гораздо лучше. Надо работать во всех направлениях», — заявил Карпин.

Сборная России оказалась на втором месте в таблице игроков и завоевала 22 балла. Единственный гол забил Федор Кудряшов на 81-й минуте матча.

 

 

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