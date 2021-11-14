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Проклова назвала попавшую в ДТП Сафонову осторожным водителем

  /   Обновлено: 14 ноября 2021 20:49
Общество
Проклова назвала попавшую в ДТП Сафонову осторожным водителем
instagram.com  /  @elproklova

Москва, 14 ноября. Известная российская актриса Елена Проклова прокомментировала страшную аварию, которая произошла несколько дней назад в центре Москвы. В результате ДТП пострадала звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова.

В новом эфире телепрограммы «Звезды сошлись» именитые участники обсуждали насущные проблемы. Кроме коронавируса нового типа и состояния известного актера Валерия Гаркалина, некоторые вспомнили и о ДТП в Москве.

10 ноября три машины столкнулись на проспекте Мира. Во время происшествия автомобиль марки BMW выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai, за рулем которой находилась артистка. С места происшествия в больницу увезли двоих, в том числе и звезду фильма «Зимняя вишня».

Актриса Елена Проклова считает, что ее коллега всегда была очень педантичным и аккуратным человеком, поэтому она не может быть виноватой в произошедшем.

«Леночка — прекрасная актриса, замечательный человек, крайне осторожный. На гастроли боится летать, ездит поездом. На нее попался человек, который так страшно водит. Я не такая педантичная, езжу аккуратно, соблюдаю все условия, но быстро езжу», — призналась звезда «Мимино».

Ранее об аварии высказалась звезда сериала «Сваты» Татьяна Васильева. Она рассказала, что после ДТП Сафонова лежит в больнице с переломами руки и ребер. Кроме того, стало известно, что медики пока не торопятся выписывать пострадавшую домой.

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