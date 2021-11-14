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Дюков высказался о дальнейшем сотрудничестве с Карпиным после поражения на отборе ЧМ
Спорт
Дюков высказался о дальнейшем сотрудничестве с Карпиным после поражения на отборе ЧМ
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 14 ноября. Президент РФС Александр Дюков оценил исход матча национальной сборной с командой Хорватии на отборе к ЧМ-2022. Он также уточнил, планируется ли продление контракта с тренером Валерием Карпиным.

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу завершился поражением российской сборной в матче против Хорватии. Команды боролись за возможность напрямую пройти на следующий этап соревнований, которые пройдут в Катаре. Теперь России предстоит выйти на стыковые матчи, чтобы завоевать право на участие в ЧМ.

Дюков уверен, что еще рано ставить крест на способностях сборной. Глава РФС заверил в беседе с РИА Новости, что именно результаты стыковых матчей прояснят возможность дальнейшего сотрудничества с Карпиным.

«Обидное поражение, но, думаю, команде по силам пройти «стыки». Карпин будет работать с командой в марте, после стыковых матчей будем говорить о возможной пролонгации контракта», — объяснил Дюков.

Матч прошел в тяжелых погодных условиях. Дюков отметил, что футбольное поле больше напоминало площадку для водного поло: по мнению президента федерации, хорватам удалось приспособиться к этим условиям, что и повлияло на исход игры.

Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1 в пользу Хорватии. Единственный гол забил Федор Кудряшов: мяч угодил в собственные ворота.

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футбол дюков карпин
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